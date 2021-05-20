證交所今（20）日公布4月全體證券商稅後淨利132.77億元，較3月成長18.08億元、增幅15.76％，累計前4月全體證券商稅後淨利401.28億元，一舉衝過400億元大關，較去年同期成長380.46億元、激增1827.38％。

證交所表示，4月大盤總成交值約8.522兆元，較3月增加20.79％，使證券商經紀手續費收入較3月增加，另4月出售證券利益及證券評價利益均增加，使自營業務淨利較3月成長37.06億元、大幅成長98.96％，承銷業務淨利則較3月衰退2.9億、減幅約23.77％，整體而言，4月全體證券商稅後淨利132.77億元，較3月成長18.08億元、增幅約15.76％。

證交所並分析，累計今年前4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加90.65％，另外，今年截至4月加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長222.25億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長36.56億元，全體證券商稅後淨利401.28億元，較去年同期成長380.46億元，激增1827.38％。

(工商 )