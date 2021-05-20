因疫情，花蓮市區老人會館等地已封閉，但仍有長輩到場下象棋，未戴口罩，恐成防疫破口。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

不戴就開罰！全台防疫升至第三級警戒，民眾出外就必須戴口罩。但花蓮市仍有民眾無視禁令，不僅闖入已關閉的老人會館下棋，且未戴口罩，花蓮市公今會同警方前往取締，當場查獲李、彭、馮、林等4名男子未戴口罩，已錄影存證並登記資料，函請衛生主管機關開罰。

這是花蓮防疫提升至三級首次針對未戴口罩裁罰，縣府已通知各轄區警分局外出巡查，未戴口罩者，依法開罰，不再有宣導期。

全台疫情持續升溫，在花蓮防疫進入第三級警戒，花蓮市公所關閉活動中心不外借，其中包括人流相當密集的國聯老人會館，並在周邊樹立公告，提醒大家不得進入聚集。但連日來有市民舉報，有人跨越封鎖線跑到會館前的小廣場聊天，也未戴口罩。

市公所派員前往了解，原本在老人會館前下棋的民眾看到市公所的人，立即轉移陣地跑到旁邊的中韓公園繼續下棋，口罩依舊未戴上。現場也發現有其他人聚集聊天，還有民眾未戴口罩打太極拳。

市公所社勞課長蕭子蔚表示，三級警戒規定出外全程要戴口罩，由於民眾勸導不聽，市公所只能會同警方取締；轄區豐川派出所員警到場，當場查獲李姓、馮姓、林姓及彭姓等4人未戴口罩，警方依規定抄登資料陳報分局，函請主管機關開罰。

花蓮縣長徐榛蔚也在臉書發文提醒縣民，出門一定要戴口罩，未戴口罩者都依「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5千元，戴上口罩，保護自己也保護他人，防疫不能鬆懈。

(中時 )