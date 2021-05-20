莫干山研究院公眾號發布人行金融研究所所長周誠君近日在春季莫干山會議上的發言表示，在人民幣國際化條件下，中國人民銀行最終要放棄匯率目標，並要明確地追求另外兩個目標：即貨幣政策獨立性和跨境資本自由流動。

他並指出，一旦放棄匯率目標，不為這個目標所牽制，人行就可以明確推進貨幣政策框架轉型，堅定地追求貨幣政策獨立性和資本帳戶開放。

周誠君稱，只有貨幣政策獨立、跨境資本可自由流動，才能保證國際上的任何一個市場主體，當他對人民幣資產有信心並感興趣時，可放心投資、放心持有、放心交易，並非常方便地進行各種流動性管理和對沖操作，確保收益和風險平衡。

另外，周誠君在發言中談到美國濫用長臂管轄和美元霸權。他認為，當美國憑借美元的國際使用頻頻舉起制裁大棒，過於強調美國利益、而忽視其所需承擔的國際責任的時候，越來越多國家和市場主體就希望降低和擺脫對美元的依賴，希望有更多的國際貨幣能夠替代美元進行國際支付、國際清償和國際結算。

周誠君表示，「可以說，天下苦美元已久。這個時候，時機上非常好，還是要積極地去推動人民幣國際化，推動人民幣的廣泛使用」。

(工商 )