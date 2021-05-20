不敵疫情，台股520行情沒了！台股20日收盤跌90.3點最後一盤硬拉上一萬六千點關卡，收在16042.36點。法人指出，金融市場漲跌有時，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機，台股基金波動較個股低，台股現階段投資佈局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。

法人觀察，近期因印度疫情失控，變種病毒的威力令人擔憂，加上本土再度爆發疫情，台股表現劇烈震盪，2021年來漲幅收斂至8.89％，不過統計各類型台股基金平均績效都是正報酬，各類型平均績效依序為，一般股票型9.89％、中概股型9.77％、科技類9.19％、中小型9.09％、價值型9.06％、上櫃股票型3.65％。

群益投信表示，根據去年的經驗，只要疫情能夠控制，對於股市下跌反而是個中長期買點，後勢不需太悲觀。投資人以共同基金為理財工具的好處很多，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財。

群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示，年初的部桃事件，本土疫情對於股市仍有一定的影響，回過頭來看，股價還是回歸基本面，當初的急跌，反而是中長線的好買點。美國再加碼基建方案，預期十年期公債殖利率仍會攀升，市場擔心通膨，資金持續由趨勢成長股轉向價值型及景氣循環股。

後市來看，第一季季報獲利持續提升的產業及高現金股利的個股將有機會表現，目前仍看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。

整體而言，王耀龍表示，雖台股近期回檔，量能持續擴大，每日當沖量接近30~40％，扣除當沖的影響，量能仍未失控，雖外資持續賣超中，然資金仍在類股中輪動，惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能持續流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現。

(工商 )