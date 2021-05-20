田定豐斥資1000萬創辦的「Mr.田豐蔬食電商」，月初商品剛上架時每日營業額約2萬，近日由於本土疫情嚴峻、全國啟動三級管制，民眾待在家裡的時間變多，上網購物成為防疫期間最佳消費方式，意外帶動電商平台銷售成績，田定豐今（20日）接受本報電訪表示，平台自15日宣布警戒後，每天銷售額平均約7、8萬，成績逆勢成長達4倍。

田定豐配合防疫都待在家裡，還將podcast節目《安眠書店》錄製地點從錄音室搬回家，「下週上架的書錄音品質會有差一點點，請多多包涵」；他這幾天靠上網訂購自家產品解決三餐，透露平台接下來將推出新商品，強調低熱量高蛋白，「很適合在家健身的朋友、可以當作一餐食用，大家最近都待在家，相較之前活動量比較少，我自己也會不自覺一直吃，很容易變胖，為了要控制飲食，新產品剛好符合需求」。

雖電商通路成績亮眼，但田定豐仍是疫情受災戶，之前斥資百萬花試吃全台200多間蔬食料理餐廳、預計七月推出的新書，因這波疫情影響，將延至明年一月發行，「疫情後續的不確定性太大，這次影響了全台餐飲業，如果真的有店家不幸暫停營業，書裡的內容就要抽掉重寫」；雖然內心無奈，但田定豐認為目前一切以抗疫為重，「每個人、各行業都辛苦，唯有團結讓抗疫時間縮短，才能趕快恢復我們原本的生活」。

(中時 )