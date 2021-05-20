女星熊熊（卓毓彤）外型甜美，卻擁有G級火辣身材，被封為美胸女神，而個性率真不做作的她，受到不少粉絲喜愛，今天是5月20日，她也在社群分享美照，超兇好身材讓網友看了都快噴鼻血。

熊熊今發文寫下：「520快樂，健康平安、單身快樂、防疫優先」，並附上一張穿連身褲的美照，不過胸前深V設計，讓她渾圓G奶快炸出，深邃事業線更是一覽無遺，火辣好身材讓網友都看傻。

而外型甜美的熊熊，之前透露最想整型部位是腳趾，因為覺得自己腳趾像甜不辣，所以討厭露腳趾，因此一雙涼鞋都沒有，其實，人紅是非多的她，之前網留言酸「整很大」，讓她氣到直接公布唯一動過的部位，「我其實真的只有整牙，矯正好的牙齒會改變你的外觀」。

熊熊曾說過國中時，為了長高狂喝牛奶跟和吃很多起司，因此讓她養出豐滿的身材，不過胸部大容易顯得臃腫，她也透露減肥不減胸的方法，除了平時的運動外，她也會做健胸運動，還會做熱

(中時新聞網)