澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅20日主持例行記者會，針對國家主席習近平將於21日在北京視訊出席全球健康峰會，趙立堅指出，當前全球疫情反彈蔓延，國際抗疫合作處於關鍵當口。中方期待全球健康峰會，充分發揮G20全球危機應對重要平台作用，共同構建人類衛生健康共同體。

外交部網站稱，記者會有記者提問，今天上午外交部網站發布消息，習近平主席將以視頻方式出席由20國集團（G20）主席國義大利和歐盟委員會聯合舉辦的全球健康峰會，中方能否進一步介紹有關資訊，對此次峰會有何期待？

趙立堅介紹道，應廿國集團主席國義大利總理德拉吉和歐盟委員會主席馮德萊恩邀請，大陸國家主席習近平將於5月21日在北京以視訊方式出席全球健康峰會。

趙立堅表示，當前全球疫情反彈蔓延，國際抗疫合作處於關鍵當口。中方期待全球健康峰會充分發揮G20全球危機應對重要平台的作用，延續G20引領全球抗疫合作的積極勢頭，對外發出堅持多邊主義、推進團結合作的有力訊號，為全球早日戰勝疫情、完善全球衛生治理注入信心和動力，共同構建人類衛生健康共同體。

(中時 )