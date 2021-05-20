台灣疫情急遽升溫，有不少地方政府鼓勵民眾可以待在家、減少出門群聚來共同抗疫。如果有很多時間宅在家，不知道應該如何規劃？多看書就是個好方法。即便長時間閱讀電子書閱讀器也不容易感到雙眼疲勞，且運用電子書閱讀還能滿足免出門、免取貨、零接觸的防疫規範。

電子書品牌樂天Kobo今（20）日全球同步發表最新旗艦級電子書閱讀器「Kobo Elipsa」。樂天Kobo經營台灣市場不遺餘力，自2018年引進電子書閱讀器以來，新機種皆與全球同步發售，此次首度推出支援「手寫功能」閱讀器，搭配Kobo Stylus觸控筆，即可滿足讀者閱讀書籍即時做註解、畫線、圈選的功能需求；升級螢幕尺寸至10.3吋，除可享受漫畫跨頁大場景的震撼感，在閱讀A4大小的雜誌、論文等文件，也能有更佳的閱讀體驗；加上搭載的1.8GHz四核心處理器、32G儲存空間，可體驗流暢的翻頁速度，輕鬆儲存上萬本書，打造自己的行動圖書館。

根據樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight的閱讀調查，超過七成讀者閱讀過電子書，其中近五成讀者每週閱讀六小時以上，其使用閱讀器的原因，主要是閱讀器攜帶方便可隨時閱讀，且螢幕採電子墨水技術，具有護眼的特性。此次推出的Kobo Elipsa擁有歷代級產品最大的10.3吋螢幕，搭配首度推出的Kobo Stylus觸控筆，更能強化閱讀同步筆記的多功能需求。樂天Kobo執行長Michael Tamblyn表示：「新發表的電子書閱讀器，整合閱讀器、書籍、筆記本在同一個裝置上，不僅讓閱讀與筆記的體驗整合強化，也讓讀者更能輕鬆擷取書本所帶來的創意與靈感。」除此之外，新款閱讀器還擁有不少特點：

【特點一：10.3吋大尺寸螢幕與227dpi高解析度】

Kobo Elipsa擁有10.3吋的大尺寸螢幕，搭配227dpi解析度，無論想要翻閱A4大小的雜誌、論文，或是享受漫畫跨頁大場景的震撼，都能擁有比過去更好的閱讀體驗。

【特點二：首度推出Kobo Stylus觸控筆，輕鬆在書上畫線註記、撰寫筆記】

經過實證研究，手寫能夠使人集中精神，提升學習效果，Kobo Elipsa搭載1.8 GHz 四核心處理器，具有史上最流暢的書寫體驗，可同時支援樂天Kobo購買的ePub（流動格式）及PDF雙格式，輕鬆在電子書上畫線註記、撰寫筆記。

【特點三：內建兩種空白筆記格式、AI字體與繪圖辨識】

Kobo Elipsa內建方格、橫條兩種筆記本格式，可隨時書寫會議筆記、心得與靈感，另有五種粗細筆刷，與五種墨色可供選擇，搭配內建的AI字體與繪圖辨識，可直接將手寫字轉成工整的打字體與流程圖，有效管理筆記，並可透過Dropbox上傳檔案，大幅提升閱讀與工作效率。

【特點四：貼近真實質感，16灰階顯色豔陽下清楚可讀】

搭載最新E Ink Carta電子紙螢幕16灰階顯色，在螢幕畫面有細緻的漸層、渲染效果，更貼近真實紙質，達到護眼的效果，長時間閱讀也不容易感到雙眼疲勞，且100%無炫光、無反光，就算在豔陽下也能輕鬆閱讀。

【特點五：32GB超大儲存容量，最高可存24,000本書】

愛書人動輒上千本書，佔據大量空間，擁有32G極致儲存容量的Kobo Elipsa最高可收錄高達 24,000本的藏書，等同一間小型行動圖書館，讓你隨時隨地享受閱讀。

樂天Kobo最新旗艦級電子書閱讀器「Kobo Elipsa」5月20日晚上7:00開放早鳥預購，優惠套組包含10.3吋Kobo Elipsa閱讀器、Kobo Elipsa磁感應保護殼、Kobo Stylus觸控筆， 原價12,800元，限量超級早鳥100台，最低優惠價僅需11,000元，送1,000元購書金，再抽樂天點數6000點（1點=1元），讀者可於挖貝平台預購，產品皆享一年原廠保固，第一批預購預計於六月底陸續出貨。

樂天Kobo線上限時折扣推薦書籍。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

歡慶新機發表，樂天Kobo特別推出線上限時折扣，從5月20日至5月23日止，限時四天全站電子書結帳輸入「KoboElipsa」享85折優惠，搭配熱門好書、線上書展活動更划算。最近如果不知要讀哪些書，樂天Kobo推薦獨家首賣書籍，如《主管就要這樣帶團隊》讓你從殘酷的職場，學習最寶貴的教訓，或是《讓部屬甘心跟著你》，跟著蘋果、微軟的執行長，學習如何帶領團隊邁向高峰！除此之外，購買旗艦新機Kobo Elipsa，再加碼送天下文化出版指定書籍7折優惠券，如近期熱門暢銷書《致富心態》、《灰階思考》、《以我之名》、《薩提爾的親子對話》皆為指定書單，讓你在疫情期間也能充實自己不無聊！

(科技)