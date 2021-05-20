指揮中心今天宣布，昨天接種1.7萬多劑武漢肺炎疫苗，新增8件嚴重不良事件，一名60多歲有高血壓病史男性接種41天後因腦幹出血住進加護病房，初判無關疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布最新疫苗接種數據，昨天共接種1萬7132劑牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，累計接種26萬4589劑；另新增45件疫苗接種不良事件，其中37件為非嚴重不良事件、8件為其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥指出，8件其他疑似嚴重不良事件當中，有一名60多歲男性，有高血壓病史，接種後無不適，但在接種後41天昏倒，送醫診斷為腦幹出血，目前仍在加護病房，類似這樣的個案雖然先接種疫苗、後發生腦幹出血，但這並非疫苗的機轉，研判應與疫苗無關，可能是潛在疾病所致。

至於其他7例，有人在接種後20分鐘出現頭暈、臉部麻痺感、視力模糊，合併有肢體軟弱感而赴急診就醫但並未住院，目前在家休養中；有1例為接種後當天因四肢麻、不能活動且呼吸急促而住院，疑似疫苗接種後過敏反應而住院，目前狀況穩定、準備出院。

另外，有1例為接種後5日發生大範圍紅疹、就醫2次，目前狀況穩定，在門診追蹤；1例為接種後隔日發生頭痛、全身痠痛，就醫後發現血小板數稍低，追蹤關懷中；另有3例，為接種後出現接種部位紅腫較嚴重的反應，疑似蜂窩性組織炎。

莊人祥表示，相關個案均可申請「預防接種受害救濟」，由專家進行綜合研判。

(中央社)