只要一公布任何疫情擴散，人潮擁擠會出現在大賣場！各國都會如此，而不只是臺灣而已！就是所謂「海潮效應」。當一個人，在疫情大流行公布後，會出現類似「海潮效應」或「巴納姆效應」或「齊加尼克效應」或「霍布森效應」的偏見。

這些期待的偏見效應，帶來社會作用共鳴，由於民眾缺乏對自己和周圍的理性分析，容易一味沉溺搶購囤貨。藉由這樣的瘋狂購物行為，滿足自己的偏見和期待，或許就是人類心理的防禦機制之一的群體表現。

●大賣場工作人員感染Covid-19是一般客戶的5.1倍

大賣場中最危險的就是工作人員，因為必須承受大量不明感染源的客戶，由於現在社區感染，已經是第3階段，代表整個社區，有人出入的地方，一定會有病毒來源。這時，首先犧牲的就是大賣場工作人員。

大賣場工作人員感染Covid-19是一般客戶的5.1倍。(圖/今健康提供)

多倫多一個大賣場，在大流行下，所有員工必須強制戴上口罩及手套，三天後進行篩檢，竟然發現20%的員工都是陽性個案。研究人員發現，這些個案近76%是無症狀感染者，所以員工依舊可以有很好的體力，傳播鏈也就這樣開啟。

更恐怖的是，部分員工採檢為陰性，回去社區後，仍有1.3%會在社區確診感染。員工感染病毒，大部分都是無症狀感染者，回到社區，就有可能傳播給不知情的家人或社區朋友。

研究人員認為，在大賣場內，其工作人員很難與客戶保持安全距離，再加上短時間內，大量湧入的人潮沒有受到控制，使得工作人員處於高風險感染狀態。

●大賣場哪裡最危險？

1.生鮮食品

生鮮食品一直都是高風險區，因為大家進來，不一定會買，但一定會摸一下。可以想像前一位客戶手指頭可能沾滿病毒，下一個來又摸，這時候就容易中招。

2.收銀櫃檯

大賣場內另外一個病毒傳播的熱區，就是收銀櫃檯。由於人潮眾多時，在收銀櫃檯逗留時間愈長，愈沒有辦法維持社交距離。

大賣場哪裡最危險？(圖/今健康提供)

3.中間走道

由於中間走道空間比較寬敞，大家很愛在此區域逗留走動，反而放東西的狹窄地帶，大家拿了貨品就會離開。反觀中間走道的客戶，東看西看，前後左右也很少有社交距離。

4.出口

當大家在大賣場污染了一遍又一遍，很開心要把戰利品帶回家時，出口就成了病毒傳播的熱區，尤其是出口處只有一個的大賣場，且人群聚集，又無法分流，會增加近42%的傳染率。

●如何降低大賣場Covid-19感染率？

英國研究發現，如果要降低大賣場Covid-19感染，必須改變大賣場設計的流程管理。

1.人流管制

管制大賣場人流，在平均流量的75%即可，而不是無限給客戶一直進入。如果有人流管制，感染人數將會減少一半，感染率也會減少30%。

2.時間管制

管制客戶進入的時間延後50%，感染人數會減少75%，感染率也會減少50%。

如何降低大賣場Covid-19感染率？(圖/今健康提供)

3.強制戴口罩

進入大賣場，強制佩戴口罩，感染人數會減少83%，感染率也會減少83%。

4.戴口罩＋人流管制

兩者合併執行，感染人數會減少92%，感染率也會減少89%。

5.戴口罩＋時間管制

兩者合併執行，感染人數會減少96%，感染率也會減少92%。

因此戴口罩＋時間管制，兩者合併執行，是減少大賣場傳播最有效的方法之一。

●逛完賣場勤洗手 保護自己和他人

重症醫學黃軒醫師提醒，大賣場可以去，但要選擇有控管消毒的大賣場，逛完賣場記得要洗手，或是用酒精消毒，才能有效減少Covid-19感染率，你的家人和社區才會安全。

(中時新聞網)