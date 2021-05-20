疫情嚴峻 北市飲食類攤商全改外送或外帶 16:202021/05/20 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府20日舉行疫情記者會，宣布即日起超市、夜市、地下街、批發市場和公有零售市場、攤販集中場，飲食類攤商今天起全面改採外帶或外送。（摘自台北市長柯文哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】北捷爆3人確診！ 柯文哲台北市防疫記者會 訂閱影音： 中時新聞網 疫情嚴峻，台北市副市長黃珊珊20日指出，今將發布行政命令，要求超市、夜市、地下街、批發市場和公有零售市場、攤販集中場，飲食類攤商今天起全面改採外帶或外送。 黃珊珊表示，飲食還是民生必須，但攤商全改為外帶或外送，也會派員稽查。 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 外送員便當丟地上 和平醫護哭了：我們是有多髒 (中時 ) #飲食 #攤商 #外送 #外帶 #地下街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅經濟發威 遊戲大廠突圍 04:102021/05/18 財經要聞 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北停課2周 農糧署：每日影響70公噸學校午餐食材供應 12:452021/05/18 生活 原訂19日開標 高雄亞洲新灣區特貿六及商四土地標售案延後 10:042021/05/18 財經 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 新北暴增157例 足跡遍佈福和公園、枋寮市場及各大賣場 - 生活 確診女大生為場勘「整座園區走一圈」 豐原流星花園大消毒 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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