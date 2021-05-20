【LIVE直播】北捷爆3人確診！ 柯文哲台北市防疫記者會

疫情嚴峻，台北市副市長黃珊珊20日指出，今將發布行政命令，要求超市、夜市、地下街、批發市場和公有零售市場、攤販集中場，飲食類攤商今天起全面改採外帶或外送。

黃珊珊表示，飲食還是民生必須，但攤商全改為外帶或外送，也會派員稽查。

(中時 )