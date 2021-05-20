A股20日個別發展，上證指數收跌4點，連跌兩日。兩市成交合計較上日增近一成至人民幣（下同）8,645億元。

香港信報報導，上證指數曾失守3,500點，最低見3,486點，跌24點或0.71％，午後一度止跌回穩，升6點或0.19％，高見3,517點，惟尾盤再度走軟，全日收市報3,506點，跌4點或0.11％，成交3,903.55億元。

深成指先跌後升，曾跌52點或0.36％，低見14,431點，其後回升，最多升97點或0.68％，高見14,582點，全日收市報14,535點，升50點或0.35％，成交4,741.56億元。

滬深300指數報5,186點，升14點或0.27％；創業板指數報3,143點，升28點或0.93％。

各類股個別發展，煤炭股跌逾3％；有色金屬股跌逾2％；石油、鋼鐵股跌逾1％；化工、水泥、房地產、電力股偏弱；金融股升逾1％。

(工商 )