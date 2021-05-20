富商翁茂鍾的筆記本意外揭發了台灣司法醜陋面，高檢署認為，當年銀行經理諸慶恩被訴偽造文書案恐有冤情，日前為已亡故的他聲請再審，但遭台灣高等法院駁回，檢方不服提抗告並加以批評，高院回應裁定並無違誤，尊重檢方提抗告。

高院發布新聞稿表示，檢察官聲稱，為受判決人之利益聲請再審，係為彰顯「誤判零容忍」之堅持與救濟，高院深感認同，但仍應遵循法律相關規定；定駁回檢察官再審聲請，已詳予敘明理由。

高院表示，檢察官聲請調查之證據，不能改變法律明文規定，亦即無法影響裁定結果；高院裁定並無違誤，檢察官指為誤判，提起抗告，高院尊重其立場。

法商百利達銀行經理諸慶恩因一封匿名檢舉信，無端惹上官司並遭判刑確定，含冤而死。高院昨進行再審調查，諸的家屬未到庭，陳佳秀用投影片花了半小時講述這起冤案。她說翁的怡華公司在1999年與百利達銀行有債務關係，銀行選擇「自發自買」處理債權，並向法院聲請強制執行。

未料，翁與律師找當時的調查官員、最高法院法官石木欽吃飯後，檢調只用1封匿名檢舉信立案調查，並依偽造文書起訴諸，台北地院判他無罪，但二審改判4月、緩刑3年，檢方及諸都提上訴，最高法院審理期間諸死亡。

(中時 )