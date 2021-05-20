南投縣陽性個案2活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府20日公布兩例醫院通報新冠肺炎採檢陽性個案，分別是名間鄉60歲女性，及草屯鎮22歲女性，縣防疫指揮中心已完成兩個案足跡調查，其家人也均採檢為陰性。

副縣長陳正昇指出，通報陽性個案是否列為確診，仍待中央統一認定公布，但相關疫調等積極防疫作為，縣府已全力落實，呼籲縣民務必配合戴口罩、保持社交距離、少外出、勤洗手，並再次感謝縣民辛苦全力配合，縣府在縣長林明溱帶領下會為大家的健康與安全繼續全力把關。

衛生局長黃昭郎說明兩個案採檢及通報過程指出，於18日晚上8點20分經醫院通報採檢陽性的個案1為設籍名間鄉的60歲婦女，平時住在台北市萬華地區，18日上午10點13分，從台北轉運站搭乘國光客運返鄉，下午1點10分抵達南投市國光客運站，再步行到附近搭乘總達客運返回名間住處，搭車過程均戴口罩，當晚與女兒兩人在家同桌用餐時，個案婦人提及有喉嚨痛及腹痛情形，餐畢即由其女兒陪同分乘機車於6點10分赴醫院就診，經醫院詢問旅遊史後安排採檢，當晚8點20分醫院通報衛生局該婦人為新冠肺炎陽性個案，衛生局立即以救護車接送個案前往醫院隔離治療，同時展開疫調，其女兒也在19日送醫採檢，採檢結果為陰性，並實施居家隔離。

個案2為22歲女性住草屯鎮，19日中午14時因發燒、喉嚨痛及流鼻水等徵狀，由家人陪同騎機車至醫院採檢，行車過程中全程配戴口罩，經醫院採檢結果於20日上午8點通報為新冠肺炎陽性個案，現於收治醫院隔離治療中。與其密切同住者經查計有4人，為案父母及其姊弟，同住者經安排送醫採檢20日中午12點30採檢結果為陰性，為確保安全同住者4人已實施居家隔離。

黃昭郎指出，兩案分別居住於草屯鎮及名間鄉，為維護社區民眾安全，南投縣政府環保局已啟動該兩鄉鎮全區清潔消毒。同時，兩個案分別有往來台北、南投及台中、南投間的活動史，衛生局均進行個案足跡調查，調查足跡資料如附圖表。兩案為醫院檢驗通報陽性個案，是否正式列為確診個案須由中央流行疫情指揮中心統一公布為準。

黃昭郎指出，個案1所搭乘的大眾運輸交通工具，經警察局調閱監視器並確認所搭持國光號、及總達客運班車，衛生局第一時間已通知該公車業者實施深度清潔消毒及員工自主健康管理，也呼籲在個案1搭車返家時間可能搭乘同班客運的乘客，自主健康監測，一旦發覺健康有異狀，可隨時通報南投縣衛生局安排採檢。

陳正昇指出，縣內雖驗出陽性個案，請大家不必恐慌，只要落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒等防疫措施，在防疫嚴峻期間，沒事不要亂跑，保護自己也保護別人。

(中時 )