繼歐盟之後，美國今天也宣布，輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在冷藏庫存放的時間可達1個個月，預料將對疫苗配送有所助益。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，根據「輝瑞大藥廠繳交的近期數據複審」結果，決定允許疫苗藥水瓶在冷藏庫攝氏2至8度的氣溫下，存放最長1個月。

過去輝瑞疫苗藥水瓶在這個溫度之下只能存放5天。

FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）說：「這項改變應可讓這款疫苗在美國更普及，因為這促進了社區診所等疫苗供應方，在接收、儲藏和施打疫苗方面的能力。」

歐盟藥品管理局（EMA）已於17日批准輝瑞/BNT疫苗冷藏時間可延長至一個月。

美國FDA已在2月放寬這款疫苗的儲藏條件，不再要求存放在攝氏零下80至60度的超低溫，而是可以改放在一般藥局冷藏櫃儲藏長達兩週時間。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100520

(中央社)