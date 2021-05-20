俗話說，成大事者不拘小節，他們從不缺少魄力與手腕，因此有望成就一番事業。搜狐網命理專欄點名，金牛座、天蠍座、魔羯座及水瓶座的人平時雖然話不多，但是心思細膩，閱歷豐富，更重要的是他們意志堅定，一出手就很容易成功。

▍1.金牛座

金牛座是最不能小看的星座之一，他們雖然平時溫吞不愛表現，但從不缺少想法，只在熟人面前才能看到他們比較皮的一面，而且金牛座人踏實上進，不會好高騖遠，心態平和是他們最大的優勢。金牛座的守護星是金星，而金星又是最旺財的，唯一的問題就是金牛座太容易滿足，還有些懶散，如果能改掉這個小毛病，想要成就一番事業絕對不難。

▍2.天蠍座

天蠍座人往往社會經驗都比較豐富，但經歷多反而話會變少。天蠍座的優勢在於其洞察力強，往往可以看穿人的心理，更能忍受挫折，守護天蠍座的冥王星是一顆能量很強的星星，只是能力過強，因此，天蠍座需要做到是控制好自己的脾氣，要成大事就要有穩定冷靜的心態。

▍3.摩羯座

摩羯座在各方面的實力都是12星座中最強的，他們的優勢就在於比金牛座更有野心，又比天蠍座更淡定，不慍不火剛剛好。在事業方面，摩羯座很有野心，而且實力強也很有手腕，並且他們擅長隱忍，能收住自己的鋒芒，避免了很多的威脅。摩羯座深沉內斂，善於運籌帷幄，也很有領導能力，成功對他們來說只是早晚的事情。

▍4.水瓶座

水瓶座人骨子裡很清高，對於不熟悉的人總是表現得很高冷，彷彿不食人間煙火。很多人以為水瓶座沒有什麼手段，實際上水瓶座只是看似不羈，其實很多事情他們都看在眼裡，要不要用手腕要看他們當下的心情。水瓶座人文藝氣息濃厚，適合在比較高雅小眾的領域發展，在自己喜歡的事情上，他們很容易就能做出一番成就。

(中時新聞網)