「國民老婆」新垣結衣昨（19日）無預警宣布結婚，對象就是合拍電視劇《月薪嬌妻》的大8歲男星星野源，此震撼彈拋出後震驚台、日演藝圈，不僅大批男粉絲心碎，日本股市今開盤更是下殺逾200點，不過根據經紀公司說法，兩人其實還沒入籍登記，而日本網友也發現會選在5月19日公布喜訊，其實背後暗藏關鍵原因。

新垣結衣和星野源昨（19日）宣布結婚，根據經紀公司說法，2人不但還沒同居，甚至連入籍登記都還未辦理，因此在日本法律前，還不算合法夫妻，至於會趕在昨天公開喜訊，日網友發現當天剛好是日本人傳統四大吉日的重合，第一、佛教中「大安」，也就是吉日，意謂整天運勢都很好；第二、「一粒萬倍日」，指一粒稻穀能結出萬倍稻穗，也就是無論做什麼事情都會有好結果。

第三、「天恩日」，意謂著老天爺會賜福給所有人，在這一天結婚，會獲得滿滿的祝福，第四、「母倉日」，在這天無論結婚或搬家都是相當適合，因此日本網友推測這才是2人趕在昨天公布喜訊得主要原因，希望能藉此獲得好兆頭，希望兩人的婚姻能夠圓滿幸福。

不過有網友懷疑可能是新垣結衣懷孕，才會無預警閃電結婚，星野源也透過經紀公司回應此事，他透露與新垣結衣是在拍完《月薪嬌妻》新春特別篇才開始交往，兩人沒有同居沒懷孕也還沒正式登記結婚，之後會看好日子再去登記，至於外界關注的婚禮時間，目前則尚未決定。

(中時新聞網)