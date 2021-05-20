近年不論是本土或是跨國企業對台中的投資佈局積極，讓台中工業地產交易跟著熱絡，根據信義全球資產公司統計台中工業地產實價登錄已揭露資訊，2017年至2021年台中各編定工業區之工業地產累計交易金額排名，台中工業區以150億元排名第一，大甲幼獅工業區以30億元排名第二，台中港關連工業區22億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，觀察今年台中工業類（工廠、倉儲）建照核發面積，月均量比去年成長50%，顯示廠商持續看好台中。另從實價登錄的產品交易類型來看，近年企業投資台中工業地產交易模式趨勢，許多企業傾向直接購置土地來蓋新廠與建置生產線，因此近年台中整體工業地產類交易中，工業土地佔交易近6成，次之才是直接購買既有廠房使用的工業廠房交易。

交易規模排名第一的台中工業區，近四年工業地產交易金額來到150億元，新進駐廠商以高科技產業居多，像是大立光、博大科技等科技大廠，其中大立光的交易記錄為單筆規模最高，並陸續在鄰近區域內擴廠。排名第二的大甲幼獅工業區交易金額來到30億元，以金屬、機械設備製造業等為主，近期進駐廠商包含岱宇、中石化等。位於梧棲區的台中港關連工業區以22億元排名第三，受惠台中港2.0計畫、國道四號延伸線、未來捷運藍線題材，使得台中海線搖身一變成廠商熱愛進駐之地，而近期此區域以全聯實業前年買地擴增物流廠為單筆投資規模最高，今年則有華元食品持續擴廠以7.5億元買下此區域土地。

總經理柯宏安表示，觀察可支撐台中工業地產發展的原因有三個，第一、受惠許多半導體、智慧機械大廠進駐，持續吸引相關上下游產業鏈在此群聚。第二、產業進駐帶來了更多衍生商務需求服務商機，例如車商也搶攻企業主與高階經理人購車商機，進而投資工業土地蓋展示中心與服務廠。第三、在網路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，自然成為各物流運輸業佈局增設物流中心的重點區域。

(時報資訊)