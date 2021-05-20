電競及居家辦公相關產品需求穩定，且自行車變速器及醫療新產品出貨攀升，興能高(6558)訂單能見度已到8月，興能高董事長邢雪坤表示，第2季可望優於去年同期，由於往年下半年需求比上半年好，公司已做因應策略，包括人工等，以避免缺工影響公司交貨。

興能高今天下午舉行線上法說會，由董事長邢雪坤親自主持，受惠於電競、居家辦公、視訊相關產品需求穩定，以及公司新跨入的自行車變速器及醫療產品出貨放量，興能高第1季稅後盈餘為2488萬元，單季每股盈餘為0.29元，累計前4月合併營收為6.46億元，年成長75.62%。

就終端應用來看，第1季居家辦公週邊滑鼠、耳機等產品、電競耳機、視訊揚聲器等維持成長，醫療及出貨給美國自行車廠的自行車變速器產品出貨呈現季增及年增，藍芽耳機充電盒因客戶受TWS低價競爭銷售面臨壓力及新舊產品交替、IC缺料造成產線不順利，致使出貨下滑；至於受到市場關注的美系客戶頸掛式耳機目前約佔公司營收比重10%。

邢雪坤表示，訂單至8月都很好，目前昆山生產完全正常，交期控制在10週內，預估第2季營收可望優於去年同期。

電子供應鏈長短料問題未解，且原物料價格飆漲，不過興能高因去年即提前備料，上半年營運未受到原物料價格上漲影響，下半年部分，公司正與客戶協商調漲價格，以反應上游原物料價格上漲，而公司亦計畫與供應商簽訂長約，降低原物料價格波動影響。

興能高昆山廠現有月產能4.2KK，由於客戶訂單強勁，第1季產能利用率大於90%，公司也持續進行擴產，預計方型鋰電池將月增500K，第2季底完成裝機，第3季量產；公司亦將增加高容量扣式電池月產能300K，新產線計畫於第3季量產。

(時報資訊)