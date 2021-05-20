益張(8342)今日舉行股東會通過每股配發4元現金股利。全台疫情嚴峻，蘇明宏協理指出，內部對防疫措施嚴謹的處理，目前沒有任何情況，由現在訂單看起來，第2季應用於醫療照護領域高附加價值產品，銷售比重將比第1季提高，目前整體接單接近滿載，第2季營運表現預期將會於第1季。

益張2021年首季部分出貨遭遇全球海運貨櫃短缺及紙箱等原物料供貨不順等問題，造成局部出貨延遲。蘇明宏指出，4月營收約有十分之一的營收延至5月，現在缺櫃的狀況還好，舒緩得比較快，處理速度變快，預期Q2前就差不多可以解決。至於紙箱短缺問題，因為有長期配合的業者，關鍵時期將會先支援，這問題對公司來說影響不大。

近期國際原物料飆漲，蘇明宏指出，公司備料提早，因此毛利率表現還OK，目前全球原物料漲風持續，國際客戶都能接受公司產品漲價，上半年營運看起來不會比去年差，但下半年會如何還需要看原物料價格的影響程度。

蘇明宏說，公司位於彰化，親臨股東會的股東並不多，今日的股東會實施聯名制，而且針對進入公司的人在門口都在做體溫的控管，內部會場也採取間隔距離，嚴格實行梅花座。

益張2020年營收15.66億元，毛利率19.69%，年減0.07個百分點，稅後純益1.89億元，創掛牌以來新高，年增84.71%，每股純益達5.63元，去年盈餘每股擬配發4元現金股利，其中1元為資本公積發放。

益張股東會後董事會決定除息交易日為6月7日，除息基準日為6月13日，股利發放日為6月30日。

(時報資訊)