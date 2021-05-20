在隔夜美股收低拖累下，20日日股開盤時雖疲弱表態，但後來在晶片族群帶動下，日經指數收28,098.25點，上漲53.8點或0.19%。東證指數則收1,895.92點，上漲0.68點或0.04%。

Pictet資產管理認為，在大多數企業前景不確定因素增多下，日股觀望氣味濃。目前日本接種率過低，現在奧運是否可如期舉辦也影響著市場信心。

隔夜美股收低，不過，日本晶片業者因費城半導體指數走高而上漲，東京威力科創漲2.05％，愛德萬測試漲3.5％。

旗下有Uniqlo平價服飾品牌的速銷則跌0.52％，因有消息傳出，Uniqlo商品於元月份被美國海關扣留，因疑似使用中國大陸新疆棉來製作服飾。同時，擁有無印良品品牌的競爭同業Ryohin Keikaku也跌1.6％。

保險業者損保控股跌2.68％，因2021財年財測獲利可能會減少12.3％左右。

景氣相關族群大跌表現最糟，過去一個月大漲的鋼鐵業者也走跌，JFE控股跌5.96％，日本製鐵也跌4.83％。

(時報資訊)