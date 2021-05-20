隔夜美股弱勢，加上中國大陸打壓虛擬貨幣交易，因此韓股表現也不佳。KOSPI最後下跌10.77點或0.34％，收3,162.28點。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率則上升。

根據美國聯準會最新的會議記錄，許多與會專家學者認為，如果經濟繼續快速成長的話，未來將可開始討論，是否縮減公債購買規模。

三星電子跌0.13％，SK海力士漲1.24％。電池製造商LG化學與網路業者Naver分別漲2.5％與0.43％。

Mirae證券表示，加密貨幣市場價格崩落，股民因此信心受到影響。

中國大陸禁止加密貨幣業務下，比特幣也曾跌破4萬美元，並一度創三個多月以來新低價位。

外資賣超6510億韓元，約5.75億美元。

韓元最新報價，一美元可兌換1,132韓元，貶0.13％。

至於3年期韓國公債殖利率上升0.1個基準點，至1.101％，而10年期的也上升1.5個基準點，至2.133％。

(時報資訊)