針對新北個案案2336，高市衛生局今（20）日公布其在高雄足跡，其中5月14日傍晚入住高雄五星級觀光飯店寒軒，業者今接獲通知後緊急展開清消外，也宣布即起至5月23日全館暫停營運4天。

高雄寒軒指出，此次被高雄市衛生局告知有疑似確診者入住，除配合衛生局噴藥消毒，立即決定暫停所有的對外營業，雖然原本開賣的小資便當已接獲多筆訂單，且仍有團體選擇入住，但為讓客人及員工零風險，毅然決定暫停營業至5月23日，將住宿客人轉介至集團企業寒軒高雄商旅。

另外，需要便當外賣的客人，也推薦選購同集團的寒軒和平店的防疫便當。業者表示，在停業期間，也將致力全館消毒清潔，讓員工能休假在家，盡量減少移動帶來的風險。

寒軒國際大飯店預計5月24日恢復營業，屆時將提供小資便當外賣，及相關的餐飲外帶服務，旅館住宿也將恢復正常，然而為配合政府3級防疫措施，館內所有餐廳停止入內用餐將持續到5月31日為止。

(中時 )