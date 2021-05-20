經濟部統計處公布4月外銷訂單統計，金額為549.3億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增42.6％，是連續14個月正成長，各主要貨品接單成長均逾2成。

統計處指出，受惠遠距商機延續，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上全球經濟 穩健回升，終端需求漸次升溫，國際原材物料行情亦持續走高，帶動 各大貨品接單全面續揚。

按貨品別觀察，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，支撐資訊通信及電子產品接單續強，分別年增23.8％及51.5％；光學器材亦因宅經濟應用需求仍殷，帶動面板接單 增加，致年增34.5％。

傳統貨品方面，因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動各項 產品價量齊揚，加上基期較低，致基本金屬年增86.0％、機械年增54.0％、塑橡膠製品年增73.7％、化學品亦年增44.8％。

(工商 )