台灣指數公司表示，台微體（4152）因公告並申報110年第1季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一及十分之三，自5月20日起變更交易方法並採分盤方式交易，爰公告自台灣上市上櫃生技醫療指數中刪除，異動生效日期為5月26日。

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