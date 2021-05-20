上市櫃生技指數自5／26起刪除台微體 16:202021/05/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司表示，台微體（4152）因公告並申報110年第1季財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之一及十分之三，自5月20日起變更交易方法並採分盤方式交易，爰公告自台灣上市上櫃生技醫療指數中刪除，異動生效日期為5月26日。 證交所籲投資人理性評估 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 (工商 ) #台微體 #列示 #上市櫃 #生技指數 #刪除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 11:012021/05/18 兩岸 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 Fed官員忍不住開槍！金融市場遭血洗 債市情況恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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