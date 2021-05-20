疫情還是續燒，台股開低震盪收黑，外資仍賣超台股，在匯市有進有出，但午後又進場買匯，新台幣也一舉貶破28元大關，終場收在28.012元1美元，貶值3分，為連續二個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量14.05億美元。

外匯交易員指出，本土確診數已連續六天三位數，代表疫情仍居高，台股也無力反攻，但跌勢還算相對溫和，終場下跌90點至16,042點，「萬六」暫未失守。外資雖仍站在賣方，力道略減至賣超新台幣171億元，上午甚至還有新資金匯入，激勵新台幣略升，但午後另有外資進場買匯，使得新台幣一舉貶破28元大關。

外匯交易員認為，近期外資動向難掌握，常有上午賣但下午買的情況，使得新台幣也跟著先升後貶。觀察近來國際美元持續在低檔整理，外資則是有進有出，加上出口商拋匯的基本盤支撐，新台幣即使向下，只要外資未啟動大逃殺，短線應是續為區間偏弱整理格局居多。

(工商 )