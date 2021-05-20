台東縣長饒慶鈴20日舉行跨鄉鎮緊急應變視訊會議。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情延燒，全台進入3級警戒，台東縣長饒慶鈴20日向全台喊話，預計到台東旅遊的朋友請取消行程，強調防疫工作沒有人是局外人，最好的防疫原則就是減少外出、減少群聚。此外，有鑑於萬華地區陪侍女成為傳播鏈，台東縣府已將縣內陪侍28位外籍人士緊急統一安排篩檢。

饒慶鈴20日舉行跨鄉鎮緊急應變視訊會議，針對於外界呼籲管制台東遊客意見，她特別在會議前公開聲明，有意至台東旅遊的遊客，請立刻取消行程，強調最好的防疫原則就是減少外出、待在家中、減少群聚機會，防疫工作沒有人是局外人，請大家務必戴好口罩。

縣府表示，目前台東6間醫院已擴大30床專責病房及17床負壓隔離病房，呼籲非急重症病患可就近到診所或視訊就醫；另針對未戴口罩的民眾，也會要求各村里長與警政配合嚴格稽查。此外，全面啟動關懷機制，村里長、文化健康站的照服員、部落關懷據點服務員將針對從外地返鄉的鄉親學子，進行關懷慰問同時也建立旅遊足跡史。

有鑑於萬華陪侍員成為疫情傳播鏈，台東縣20日針對境內28名陪侍外籍人員緊急安排篩檢，以確保她們不會成為防疫破口；縣府呼籲娛樂場所業者務必暫停營業勿存僥倖心態，否則除了開罰，也將立即斷水斷電。

另外，南北端長達176公里台東縣，醫療資源卻僅集中於台東市，自去年起，包括台東市區、縱谷線、東海岸線及2個離島，分別設立了8個COVID-19篩檢站，唯獨南迴線4鄉鎮沒設立，當地居民及議員蔡玉玲爭取在大武衛生所設立篩檢站；饒慶鈴說，已著手購置快篩劑，未來縣內有醫事檢驗人員的衛生所都可以做快篩。

(中時 )