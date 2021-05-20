縣長王惠美和衛生局長葉彥伯說明確診情況。（吳敏菁攝）

彰化縣防疫快訊。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁攝）

彰化縣衛生局說明確診傳播情形。（吳敏菁攝）

彰化縣確診新增6例，其中是阿公和阿嬤抱著才10個月大的女嬰到歌唱班，創下了全台最小確診案例，另外有兩個歌唱班傳播出去，其中1例歌唱班成員在葡萄田棚下和其他葡萄農聊天傳播，1例是歌唱班成員傳給一起泡茶的朋友，另例台北工作回來被匡列後確診。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣確診案例已累積64例，其中葡萄傳播鏈為54例，盤商家族10位，其中1位算台中，全國麗園宴席3位、歌唱班22位，歌唱班衍生群聚13位，刮痧工作者家庭群聚3位、燒烤店確診3位、朋友社區接觸1位。

縣長王惠美表示，已經有一點點鬆口氣，彰化縣衛生局第一時間進行匡列、大量採檢，把確診者在第一時間都匡列，不至於病發傳播出去，成功地圍堵了疫情再擴散，接下來14天務必要做好自主管理，湳底社區等，連日來已經完成上千例採檢，連日來擴大匡列採檢，陽性檢出的比例都低於1％，但仍不可大意。

(中時 )