以色列國防軍（IDF）20日在推特上公布一張照片，圖中可見巴勒斯坦的武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），直接在加薩住宅區向以色列發射火箭，強調是哈瑪斯強制將巴勒斯坦人當作人肉盾牌，「讓所有人都陷入危險之中」。

根據以軍公開的空拍照片，可以清楚地看見火箭拖著長長白煙，自加薩住宅區升空飛向以色列。以軍還特別標出附近的建築物，可以發現火箭發射地點就在學校旁邊的空地，並被一般民房所環繞。

以軍進一步指出，光在這張空拍圖中，就可以看見數十棟一般住宅、8座學校建築物、3座清真寺，甚至還有1座醫院和1處聯合國設施。以軍強調，哈瑪斯選擇此處作為火箭發射地點，「讓所有人都陷入危險之中」。

Look closely: This photo was taken right after Hamas launched a barrage of rockets at Israel from a residential area in Gaza. Look what's near the launch site: schools, a UN building, a health center, mosques, and dozens of apartment buildings.



Hamas puts everyone in danger. pic.twitter.com/dVPpUUJVy3 — Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021

由於軍事基地容易遭敵人優先攻擊，一般民眾多會強烈反對將相關設施設置於住宅區附近，以免遭到牽連；不過在武裝勢力受到狂熱支持、或當地民眾無力反抗的區域，進行游擊戰的軍事組織經常在住宅區中躲藏或發動攻擊，讓須顧慮國際觀感的對手難以進行打擊，或在出現平民傷亡後，將其用作抨擊對手、獲取同情的武器。

非政府組織「全球責任保護中心」（Global Centre for the Responsibility to Protect）20日公布報告，稱自10日以來，已有至少219名巴勒斯坦人遭以色列空襲殺害，其中包括61名兒童，並有超過1500人受傷、包括18座醫療設施在內的130棟建築物嚴重損壞或被毀；特別是由於多處淨水和供水設備受損，聯合國稱已讓當地80萬民眾無法安全取得飲用水，恐構成戰爭罪行。不過該報告也指出，哈瑪斯等巴勒斯坦武裝組織已向以色列住宅區發射逾3000枚火箭，儘管有約90%都被「鐵穹」（Iron Dome）攔截，但仍造成12人死亡和平民財產損傷，同樣已構成戰爭罪行。

(中時新聞網)