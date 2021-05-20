外傳近日1450等網軍、綠營人士以「拉柯打侯」的戰略帶風向，柯文哲說，現在疫情還那麼緊張，不要拉誰打誰，覆巢之下無完卵，他認為先把疫情控制再講。

另有人擔心和柯市長並肩打仗，會變成中共同路人，柯文哲表示，他聽不懂這種說法，還是認為目前戰情緊張，作為行政首長又剛好是醫生很少見，且特別是醫療重症專家，所以讓他專心先控制住疫情，「要修理柯文哲下次再來」。

(中時 )