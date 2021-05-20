1450網軍拉柯打侯 柯文哲：要修理我下次再來 16:232021/05/20 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲認為先把疫情控制再講。(翻攝網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳近日1450等網軍、綠營人士以「拉柯打侯」的戰略帶風向，柯文哲說，現在疫情還那麼緊張，不要拉誰打誰，覆巢之下無完卵，他認為先把疫情控制再講。 另有人擔心和柯市長並肩打仗，會變成中共同路人，柯文哲表示，他聽不懂這種說法，還是認為目前戰情緊張，作為行政首長又剛好是醫生很少見，且特別是醫療重症專家，所以讓他專心先控制住疫情，「要修理柯文哲下次再來」。 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #柯文哲 #1450網軍 #拉柯打侯 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 周玉蔻節目遭停暴怒 宅神立馬回應：搞得我好想去代班 - 政治 沒想到44歲竟看到「兩有三缺」 顏寬恒怒了：都不是台中人的錯 - 政治 「今天由不得你」 柯文哲下令：北市醫護都要打疫苗 - 政治 綠營出這招圍剿侯友宜 媒體人嚇一跳：民進黨瘋了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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