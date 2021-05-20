受到全國停課兩周影響，供應給中、小學的有機蔬菜出現銷售空窗，新竹縣政府農業處與新竹縣農會推出期間限定的「新竹縣在地有機蔬菜箱」，期望透過地產地消的方式，解決農友種菜卻苦無銷路的問題，也歡迎大新竹地區的機關團體、公司行號及民眾踴躍訂購。

全國高中以下學校自19日起停課至28日，共計約2周時間，供應新竹縣營養午餐的有機蔬菜，卻也面臨了出路問題、供應危機，為了不浪費農民心血，新竹縣政府透過3個方式協助處理，包含詢問縣內社福團體、機構，以及透過農會的新農民市場、社區農村小舖等方式銷售。

此次受到影響的蔬菜量達10至15公噸，新竹縣政府農業處統計，項目包含市面上較為少見的蔬菜，如小松菜、千寶菜、青松菜、芥藍菜、空心菜、黑葉白菜、蜜雪白菜、奶油白菜、東京白菜、青江菜、味美菜、青油菜、山菠菜、莧菜、紅莧菜、福山萵苣、蘿蔓萵苣、A菜等將近20種，合計約15公噸。

農業處與新竹縣農會推出有機蔬菜箱，包含10包600公克包中的有機蔬菜，一箱為500元，供應對象為大新竹地區的公司行號、一般消費者，同一地址10箱以上即可配送。

新竹縣農會接受訂購後，以訂購順序排定出貨，將於21日起至28日出貨，隨機搭配4至5種有機葉菜品項，若未滿10箱，可於新竹縣農會，或是位於新瓦屋內的新竹縣農民直銷站取貨。

期間限定的「新竹縣在地有機蔬菜箱」數量有限，有興趣民眾可致電03-5921018轉分機134、129、117、119採購，或透過新竹縣農會官方網站訂購，協助農友度過學校停課的空窗期。

(中時 )