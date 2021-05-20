為照顧學生健康，國立台東大學提供學校實習商店保健食品「魚針草即溶沖泡飲」，近日已缺貨。（蔡旻妤攝）

為照顧學生健康，國立台東大學提供學校實習商店保健食品「魚針草即溶沖泡飲」，近日學校人員前往購買已缺貨，店員表示，魚針草是校長曾耀銘的祖傳祕方，很搶手，上周起就已缺貨，預估下周五才能供貨，現有存量供學生為主。

疫情升溫，台東大學提供返校學生保健食品「魚針草沖泡飲」，14天內自外縣市返回但無症狀者每天1包，若有感冒症狀者安排住隔離室，連續3天每天提供3包。

實習商店店員說，魚針草沖泡飲很搶手，不少校內人員前往購買卻撲空，上星期就缺貨了，目前工廠製作大約要2個星期，目前的存貨以供給學生為主。

校長曾耀銘表示，他是客家人，小時候父母就給他喝魚針草萃取液，或是放2塊排骨水煮、加酒當平常保健，頭上常長瘡，但很快就好了；其父親曾凱宏曾說「客家人的抹草即魚針草」，交代他要好好研究魚針草。

於是這20年來，校長曾耀銘結合許多醫學院教授、專家做研究，採集、種植、萃取、製備魚針草系列天然物，共分離出52種主要成分，並進行抗發炎、抗幽門螺旋桿菌、抗流感病毒等實驗，已有可觀的研究成果，並在國際論文發表。

在衛生福利部食品藥物管理署公告可供食品使用原料彙整表中，魚針草也在其中，且全株可食用，於是由學校的「東部生物經濟中心食品生技先導工廠」獨家製備成保健食品，照顧學生健康。

(中時 )