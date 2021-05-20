因應新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例日漸增加，全台升級為三級警戒，考量全台各級學校停課且不少上班族改為居家上班，台北捷運日前表示，疫情期間開放未使用的天數，可依照比例退費，而桃園捷運公司也跟上優惠退票的制度，說明桃捷定期票旅客可至各車站辦理退票。

桃捷表示，因應雙北新冠肺炎疫情三級警戒，全國各級學校停課及部分上班族防疫照顧假及居家上班措施，使用桃捷定期票旅客皆可至車站辦理優惠退票，定期票以優惠價計算退費，退費天數以「最後搭乘日」之隔日起計算，且不收取手續費20元並退還工本費50元。

桃捷說明，雖然疫情警戒至5月28日，但考量自主健康管理者及居家隔離者不得到處走動，因此退票期限並無限制在5月28日前，民眾可自行選時段辦理退票，且各車站皆可受理辦理。

針對退票算法，桃捷舉例，如旅客於5月1日新購買並啟用A1台北車站至A9林口站的30天定期票費用為2058元。因新冠肺炎疫情5月20日申請退票，經查詢旅客5月14日為最後搭乘日，故退票天數為5月15日至5月30日，共可退優惠價2058除以30再乘以退票天數16天加卡片工本費50元，共1148元。

(中時 )