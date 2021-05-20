新北市今再暴增157例確診，以中和40例最多；新北市長侯友宜昨增加土城、永和、新莊3處快篩站，明起將在輔大醫院、永和耕莘醫院、新店耕莘醫院再設社區篩檢站，分別提供300、200、200的篩檢量。

新北市衛生局表示，輔大醫院將服務新莊、泰山民眾，提供每日300篩檢量，每日8時發放號碼牌，9時依序篩檢；永和耕莘醫院將服務中和、永和民眾，服務地點在山北市民活動中心（中和區莊敬路49巷29弄2號），提供每日200篩檢量，每日8時半發放號碼牌，9時依序篩檢；新店耕莘醫院將服務新店、中和民眾，提供每日200篩檢量，每日8時半發放號碼牌，9時依序篩檢。

衛生局指出，明日新增3處社區篩檢站，另加上17家專責醫院，新北有24處篩檢站。至於是否將社區篩檢站統一改為預約制，衛生局長陳潤秋表示，目前有提供院方線上預約、領取號碼牌2個方式，各社區篩檢站會做不同安排，雖然鼓勵民眾線上預約，減少接觸感染機會，但考慮有些長者不會使用線上預約，因此部分醫院還是會發放號碼牌。

(中時 )