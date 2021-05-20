陳勢安近日推出新專輯《唯一想了解的人》。（MyMusic提供）

陳勢安暌違兩年半推出新作《唯一想了解的人》，日前接受MyMusic專訪，與主持人大天暢聊自己傾心製作的這張實驗性專輯，陳勢安笑稱這張專輯名稱應該叫「整死自己」，「這是《天后》之後，我自己親自去完成整張專輯的作品，有很多實驗性的曲風還有自我極限的挑戰。」像是搖滾偏陽光的〈心之所往〉，不僅挑戰高音還是忍痛系歌手第一次嘗試詮釋比較勵志的歌曲，「我希望我不僅能撫慰歌迷的傷心，更能是他們追尋夢想時一路陪伴的朋友。」

至於〈兜轉〉這首歌則是挑戰低音極限與性感呢喃唱腔，尤其是曲風與人聲編曲的部分都是很新的嘗試，「我自己是玩得很爽，雖然有點擔心大家會不會喜歡，但更想把自己喜歡的元素與東西放進專輯裡與歌迷們分享。」

此外，這次陳勢安還嘗試跨界行銷的宣傳方式，與知名網漫作家「一撇」（漫畫家粉絲專頁名稱：姑娘壯如山）進行跨界合作，將歌曲變成短篇漫畫，而這個漫畫家「一撇」聽說非常神秘，連陳勢安也無緣見他廬山真面目，不過，他很開心「漫畫裡的自己比現實中帥很多！而且那帥氣又好笑幽默的個性，是我想要的陳勢安的樣子。」

(中時 )