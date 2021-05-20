【LIVE直播】新增286本土+9境外！ 指揮中心召開記者會

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心除積極防疫外，近來也嚴抓假訊息，指揮中心上午表示，網路上流傳一份「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，否則恐將面臨三年以下有期徒刑。衛福部長陳時中今天（20日）也強調，「採購三千萬劑BNT疫苗一事我是從沒聽過，是到今天早上才知道這項消息。」

指揮中心今上午發新聞稿澄清，表示從未有「購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」一事，因此近日網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

陳時中下午被問到此事時則先表示，採購BNT疫苗三千萬劑自己是從沒聽過，也沒有耳聞，強調自己是到今天早上才知道有這件事。

陳時中說，「去年好像，我記得那時候是東洋公司說準備要進三千萬劑疫苗，我們認為三千萬劑在低溫的情況下很難去施行，所以這段時間從沒有聽過這三千萬劑，至於去年有聽過是因為東洋曾報告過，那當時我們覺得那個量，我們是沒辦法打完的。」

不過根據去年十月十二日的聯合新聞網報導，當時的指揮中心表示，東洋將與指揮中心協商，且三千萬劑疫苗最快可於今年初打到，發言人莊人祥還說，指揮官的態度就是要超量購買，與今日陳時中對BNT疫苗的態度可說是截然不同。

(中時 )