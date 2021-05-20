F級網紅謝薇安（Vivian）身材暴力、臉蛋甜美，被外界封為「最強奶媽」，她最近客串黑幫電影《山中森林》，提前在網路PO初定裝照，性感美豔的造型讓人聯想為《賭神2》的海棠小姐，甚至還有粉絲誇她根本比邱淑貞漂亮。

謝薇安無緣無故痛失近5百萬粉絲的Instagram帳號，但她選擇東山再起，重新開設新帳號，短短4個月再吸37萬粉絲，人氣不容小覷。電影《山中森林》看準謝薇安的亮眼外型及高人氣，找她客串劇中的角色，17日謝薇安興奮的在臉書、IG放上定裝照，只見她吹著浪漫的長捲髮，化著濃艷的妝容，一抹紅唇加倍有氣勢，加上身上的正紅色深V洋裝，大露F級豐滿上圍和深邃事業線，再往下看，裙擺微微向後退，一雙白皙、勻稱的美腿映入眼簾，盡情展現嫵媚性感的氣息，謝薇安開心的表示：「實在太榮幸，大家說造型像賭神的海棠小姐。」

許多粉絲看到謝薇安的辣照，紛紛留言認同：「薇安好漂亮」、「那麼胸的海棠」、「比淑貞年輕漂亮」、「比海棠小姐更美吧」、「胸前再貼個牡丹花，就是cosplay海棠了」、「真的有神似到」、「紅唇上再叼個什麼就更像了～例如牌或花」，但也有人表示：「美，但是邱淑貞無可取代」、「首先，你很美，但不要穿個紅色洋裝就說像邱淑貞。」

江湖電影《山中森林》卡司強大，包含李康生、李千那、王子（邱勝翊）、郭雪芙、謝承均、陳德容等人，礙於疫情影響暫停拍攝，恐損失上百萬，但為了演員、劇組人員的健康，避免成為防疫破口，導演姜寧仍決定防疫優先。

(中時新聞網)