陸銀季績4月底已悉數公布，普遍盈利僅錄得低單位數增長，淨息差仍然受壓，但資產質素就相對穩定。但安永華南區金融服務合夥人張秉賢表示，疫情以至宏觀經濟復甦前景仍然存在不確定性，相信陸銀下半年的不良貸款仍然有一定上升壓力。

張秉賢指，受疫情影響，54間陸銀的季績顯示，不良貸款餘額普遍都見增加，但不良貸款率則維持穩定。展望下半年，他形容整體經濟復甦仍然存有一定不確定性，對陸銀下半年的資產質素形成一定上升壓力。

安永報告顯示，今年首季，38間大陸上市銀行淨利潤年增4.55％，增長率較上年下跌0.49個百份點；總收入增加3.73％，至人民幣（下同）1.47兆元。

報告指，去年受到疫情巨大衝擊，54間上市銀行淨利潤1.76兆元，年增0.1％，增幅較上年下跌7.29個百份點；收入較上年增加4.93％，至5.57兆元。

報告又指，今年首季大陸上市銀行資產質素有改善，加權平均不良貸款率由去年底的1.5％，下跌0.07個百分點至1.43％。

淨息差方面，安永金融服務合夥人許旭明指，陸銀股淨息差收窄可歸納於各國在疫情期間實施較寬鬆政策，而且中國政府為支持復工復產要求銀行讓利，加上大陸的利率市場化仍然繼續推進，相信淨息差收窄的趨勢仍然會持續一段時間。

(工商 )