首都客運公司表示，配合政府政策，已漏夜申請3500多個QRCODE，讓旗下車輛使用，並張貼於車內顯眼處，落實「簡訊實聯制」。（黃婉婷攝）

台北市公共運輸處今要求公車、計程車及捷運公司跟進政院新招「簡訊實聯制」，於中央系統申請下載QRCode，採1車1碼，列印張貼在顯眼處供民眾掃描。有計程車司機大讚，紙本記名耗時又難確保資訊正確，用簡訊實聯制方便許多，也有搭客運的民眾說，使用體驗相當好，意外簡單又快。

新冠肺炎疫情升溫，各地超市、商家都須實施「實聯制」，民眾感嘆系統未整合，為此行政院推出「簡訊實聯制」，只要掃QR碼就能自動填寫資料，台北市公共運輸處也下令全市公共運輸相關業者，盡快配合中央政策，目前台灣大車隊、首都客運等業者都陸續完成張貼。

客運司機指出，過去使用公司自製網路表單，1名乘客平均花2分鐘填寫，遇到長者或使用按鍵式手機者還須特別指導，導致隊伍排的很長，有點沒效率。改做法後，效率提升1倍以上，不少乘客也面露驚奇，笑說「怎麼這麼快」。

有民眾表示，過去因公搭乘計程車時和司機聊過，對方說紙本登記速度雖不慢，但因筆要共用，多少有點風險，況且資訊也不見得正確，但改掃QR碼後，對乘客和駕駛來說都是一大福音。

首都客運總經理李建文說，政院新制上路後，旗下國道客運、公路客運昨已搶先實施。至於市區公車則會在今日張貼完畢，由於旗下有3500多輛車，加上系統流量太大，申請時有些許延遲，目前已取得所有車的QR碼，將會貼在椅背、公車玻璃上，同時呼籲民眾多使用電子票證，少用投幣付款，降低病毒感染機會。

台灣大車隊業者則說，臨時路邊攔車、四大超商叫車、或排班點搭車，皆完成提供「簡訊實聯制」，以利政府足跡追查工作。至於台北捷運公司，客服中心新聞組長蔡宏俊說，目前仍在確認細部作法，若要施行將仿照台鐵、高鐵的作法，在每個車站月台、大廳張貼QRcode，方便民眾在寬廣空間掃描。

(中時 )