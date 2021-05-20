國內新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌今（20）日在行政院會表示，防疫要大家集思廣益、團結合作，拜託民眾能做到「5要5不要」。而政府部門除有4大面向需再積極加強外，亦要從各面向思考各種可能誘因與方法，讓民眾能減少實體接觸及群聚。

蘇貞昌聽取疫情現況及應處作為後表示，要拜託民眾做到「5要」，包括外出要戴口罩、保持好社交距離，無論在家或外出均做好所有防疫SOP，每天認真觀看指揮中心公布訊息，進出請刷簡訊實聯制，以及按指揮中心分類踴躍施打疫苗。

至於民眾做到的「5不要」，則是非必要不要外出、非必要不要群聚、不要搶著篩檢，不要搶購囤積，以及不製造、不轉傳、不相信假訊息。同時，政府部門更是有很多事項要再積極強化，做好防疫工作。

蘇貞昌指出，首先是要全國一致、步調一致、訊息一致，指揮中心對此已依法規由指揮官統一事權，每天早上加開一場全國疫情會議，由副指揮官陳宗彥與衛福部次長石崇良共同召開，主要有整合防疫資源、檢視執行進度、嚴打駁斥假訊息等3大重點。

其次是加速設立篩檢站，以指揮中心所指定的熱點地區進行設置。蘇貞昌指出，設置上亦要分類，對於有症狀、高風險的人設立「綠色通道」能優先篩檢，而沒有症狀、或根本沒有跟確診者接觸者，則呼籲盡量不要搶著篩檢。

再者是加速確診者運送，蘇貞昌表示，此部份包括醫院救護車及各地方政府消防局的運送車輛，請內政部長徐國勇交代消防署督導、調配及幫忙。最後則是加碼設置集中檢疫所及防疫旅館，必要時可採取徵用方式。

蘇貞昌指出，目前既有的4500間集中檢疫所是給輕症、無症狀確診者，尚空餘2000間左右。除了蔡英文總統已要求國防部再提供1500間，亦要求各部會立即盤點是1人1房、有衛浴設備的所屬訓練所、招待所、宿舍，統一交給指揮中心運用設置。

而防疫旅館目前約有1.8萬間、空房約7千間，蘇貞昌請交通部協調協調各旅館公會，並要督管各地方政府加強擴增防疫旅館，如果有必要可採用徵用的手段。他舉例，像教育部基於遠距教學需要，立即徵用公視第三頻道，馬上能和NCC、文化部共同協助完成。

蘇貞昌也感謝高雄市長陳其邁、政委唐鳳、中華電及民間團體，在最短時間推出「簡訊實聯制」，目前已有24萬個店家使用，只要有手機，以3步驟5秒鐘便能完成，且完全免費又不留個資，店家不需使用特別設備，取代原先使用紙筆，避免成為疫情傳播鏈。

蘇貞昌以此例請各部會發想，如何在此階段用科技等各種方式來共同防疫，如金管會及央行已與財金公司協調，即日起將網銀、實體ATM轉帳手續費減免，避免實體接觸及群聚，希望各部會「歸零思考」，從各政策執行面向想像各種可能有利於人民防疫的方式。

(時報資訊)