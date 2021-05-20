根據美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三(19日)4月政策會議紀要顯示，已經有部分的官員要求討論縮減美國聯準會(Fed)每月1,200億美元購債計畫，調整寬鬆貨幣政策的聲音受到印證，讓高風險資產在周三面臨震盪。專家表示，投資等級債目前非常貴，若利率上調，將對該標的造成嚴重衝擊。

據《華爾街日報》報導，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)受訪指出，目前美國在公衛方面有信心處理，預料不會再出現以某種令人驚訝的方式捲土重來，美國現在就有空間討論貨幣政策是否調整。James Bullard表示，原本不認為我們已經走到這個地步，但目前來看正逐步接近。

會議紀要顯示，多位Fed官員建議，若美國經濟朝著目標快速發展，未來某個時刻開始討論購債計畫是相當合理的。他們表示，許多官員贊同贊同Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)的觀點，就是Fed要開始調動貨幣政策之前，要事先給市場足夠的警告。

5月以來經濟數據顯示通膨高升、就業市場恢復緩慢，且供應需求緊張，Fed官員這幾個月來不斷強調，今年通膨上升是短暫現象，並堅持寬鬆政策，直至就業市場恢復到疫情前水準。

據《路透》報導，Markit iBoxx指數顯示歐美優質債券與公債指標利差創史上新低，也就是說這些投資級債券目前來到非常高的水位，美國投資級債券的殖利率目前也僅比公債多出103個基點，同創歷史新低。

歐洲最大資產管理商Amundi投資絕對報酬部主管Cosimo Marasciulo指出，只要利差一旦上漲，對於投資級債券是一大傷害。

根據EPFR統計，高收益債券基金已經出現連續9周淨流入，今年以來高收債的報酬率超過2%，投資級債券的報酬率卻出現3%以上的跌幅。

2008年金融危機後，美國財政機關聯手救市，隨著經濟復甦到來，如同現今一樣輪到製造業景氣復甦，帶動原物料價格上行，Fed前主席柏南克(Ben Bernanke)卻在2013年暗示將縮減購債規模，引發QE縮減的恐慌性賣壓，導致高收債損失慘重。不過，鮑爾頻頻強調Fed會維持購債計畫，但又透過會議紀要透露一直有討論調整貨幣政策的聲浪，加上投資級債券在去年3月底快速回升後，目前價格已經變得相當昂貴，只要調整利率，就可能對這種長天期債券造成衝擊。

(中時新聞網)