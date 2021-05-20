台南市議長郭信良20日在市長黃偉哲的見證下，與日本山口縣議長柳居俊學，以視訊方式簽署雙方議會友好交流備忘錄，山口縣議會成為縣市合併以來，台南市議會第5個友好議會，也是在疫情升溫下首度的遠端締盟。

郭信良表示，由於全國升至第三級防疫警戒，為兼顧防疫，並表達對國際友好議會的尊重，在副議長林炳利、民進黨團總召林志展、無黨團結聯盟總召林阳乙、國民黨團書記長李中岑，以及Ingay Tali、林易瑩、楊中成等議員代表全體議員出席簽署典禮。另外，日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次及台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之等人也專程出席觀禮，場面簡單隆重。

郭信良指出，山口縣議會對與台南市議會結為友好議會十分重視，除了山口縣議員外，還特地邀請台灣駐日代表謝長廷擔任簽署儀式的見證人。依據備忘錄，未來雙方將共同推動友好交流，並以最大努力協助兩地各領域穩定交流。

郭信良還說，2020年1月14日日本眾議員岸信夫與山口縣議會議員們曾共同到訪台南市議會，受到南市議會議員及員工們熱烈歡迎，雙方相談甚歡；「日臺友好促進山口縣議會議員連盟」會長島田教明當下即提議雙方締盟，並盼望南市議會去年底能組團回訪山口縣，進一步討論此事，然因疫情關係未能成行，因此今天雙方特別以視訊順利締盟。

值得一提的是，山口縣在日本素有「政治縣」的別稱，出身該縣的日本首相有8人，居各都道府縣之冠，前日本首相安倍晉三也列名在內。為祝賀台南市議會與山口縣議會結為友好議會，安倍前首相還特誌賀詞，並由山口縣議會人員代為朗讀，充分顯示山口縣議會的用心。

(中時 )