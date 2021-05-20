大陸國務院新聞辦19日舉行國務院政策例行吹風會。商務部等相關部門負責人介紹了加強縣域商業體系建設的有關情況。大陸商務部副部長王炳南表示，目前大陸共有2.1萬個鎮，當前農民消費主要集中在鎮。鄉鎮和村兩級消費市場，更占整體消費市場的38％，凸顯具有巨大消費潛力，強調在「十四五」時期，將實施縣域商業建設行動，補齊農村商業弱點。

據《人民日報》引述大陸商務部流通發展司司長劉德成表示，近年隨著農民收入水準的穩步提升，農村消費規模水漲船高。2020年鄉村消費品零售額達5.3兆元（人民幣，下同），比2015年增長26.1％，連續8年快於城鎮；同時2020年農村居民人均教育文化娛樂、交通通信、醫療保障消費支出分別比2015年增長了35.1％、58.3％和67.6％。

王炳南表示，「十四五」期間將把縣域作為農村商業的切入點，不僅包括傳統意義的鄉和村，也包括鎮。要適應當前農村流通、農村消費的實際情況，在商貿服務和物流兩個方面，強化縣城的中心能力，發揮鎮的重要節點作用，突出下沉和上行兩個重點。

(旺報 )