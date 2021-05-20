經發局配合警方前往建國市場，展開防疫地毯式稽查。（台中市政府提供）

經發局配合警方前往一中商圈，展開防疫稽查。（台中市政府提供）

警方配合經發局人員前往台中市第二市場，進行防疫稽查。（台中市政府提供）

全國疫情警戒升至三級，民眾外出時應全程佩戴口罩。台中市經發局20日共動員95人稽查一中商圈、全市42處公有零售市場。經發局指出，總計口頭勸導69件、開出勸導單34件、告發1件並依法裁罰3000元；市府將不定期稽查民眾口罩佩戴，如違反且拒絕改善者最高可處1萬5000元罰鍰。

經發局20日協同警察局二分局到一中商圈稽查民眾口罩佩戴情形，商圈內發現有6位民眾未佩戴口罩，經口頭勸導後，皆立即依規配戴口罩。經發局20日也稽查全市42處公有零售市場，總計口頭勸導63件、開出勸導單34件、告發1件，依法裁罰3000元。

經發局長張峯源說，市府與警察局共同稽查與加強宣導防疫作為，先以勸導為首要作為，未來若發現有違規情事，將依《傳染病防治法》直接開立裁處單，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；呼籲民眾外出一定要戴口罩，勿因一時疏忽，卻忽略共同防疫的重要性。

張峯源指出，市府都先以勸導為首要作為，少數未佩戴口罩的民眾經口頭勸導後，皆能立即戴上；未來除持續強化稽查，同時也向商圈店家宣導落實店內清消及實聯制等防疫措施，要求商圈管理委員會配合暫停辦理商圈活動，市府、商家共同落實防疫工作。

經發局強調，將不定期至商圈、各公有零售市場及大型民有市場稽查民眾口罩佩戴情形；如違反公告且拒絕改善者，將依《傳染病防治法》直接開立裁處單，未改善者將按次處罰。呼籲業者、市民務必配合政府防疫作為，在防疫關鍵時刻整合全民力量，共同防堵新冠肺炎疫情蔓延擴散。

(中時 )