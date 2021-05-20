嘉義市政府公布四家醫院採檢時段。（嘉義市政府提供）

北部民眾15日搭高鐵0627班次到嘉義市住宿飯店，18日採檢陽性收治負壓隔離病房，中央流行疫情指揮中心今日公布本土此例案號2581確診，市府公布其4天足跡在嘉基醫院、耐斯王子大飯店周邊。

市府衛生局表示，中央流行疫情指揮中心今天公布案號2581確診，是60多歲男性，曾由北部至本市活動，市府日前已提早疫調，獲知該確診者於5月15日搭乘高鐵0627車次南下，至本市經採檢陽性，接獲通知已立即收治於本市負壓隔離房。

該案在5月15日至5月18日期間曾於本市義教街、忠孝路、台林街、新生路區段活動，並短暫外出購物，外出期間均全程佩戴口罩，每一停留地點均不超過10分鐘，無密切接觸其他民眾。

市府於第一時間啟動環境消毒及匡列接觸者9位居家隔離（居家隔離者均居住外縣市，已轉介至所屬縣市管理），有實聯制的活動場所皆已掌握，40位自主健康管理已完成通知，其他相關足跡範圍也全面消毒，請民眾減少外出，並籲請勿散播不實疫情以免觸法。

嘉義市衛生局提醒，曾至確診者活動範圍者，6月1日前若沒有出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等疑似症狀，請進行自我健康監測，務必減少外出，並確實全程配戴口罩。

若有疑似症狀請利用分流採檢「上午為台中榮總嘉義分院、下午及晚上為部立嘉義醫院」，外出就醫或採檢時，請全程佩戴醫用口罩並勿搭乘公共運輸且告知醫師接觸史、暴露史，共同阻斷社區傳播鏈。

(中時 )