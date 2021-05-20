今天是蔡政府就職5週年，國民黨主席江啟臣表示，疫情嚴峻人民徬徨失措，但民進黨卻視政治鬥爭為首要任務，蔡政府身著自滿的國王新衣，遇到變種病毒就化為烏有；若沒有缺水、跳電、疫情肆虐，想必今天又是民進黨大內宣的絕佳時刻，然而今天沒有網路上誇張的造神，總統府平靜地出乎意料，變成「被消失的總統就職週年」。

江啟臣表示，若今年風調雨順、國泰民安，我們必定盛讚總統處事謙卑低調，可惜事與願違，旱情的持續，讓中南部的居民苦不堪言，動輒可能分區供電的危機，變成每天例行的擔憂，疫情肆虐，卻仍沒有足夠的疫苗可以作為解方。

江啟臣抨擊，當人民徬徨失措，民進黨依舊將政治鬥爭當成首要任務，批評在野黨於立法院召開委員會是群聚，卻又在隔天期盼在野黨支持召開會議，通過重要議案。

他指出，民進黨批評地方首長防疫作為，卻中央政府又一步步跟上地方政府的腳步；缺電的問題賴給前朝，要求懲處台電，卻忘了真正的問題就是民進黨躁進的能源政策；花了大把的前瞻預算，仍無力解決缺水問題，消耗人民的血汗預算，施放的宣傳煙花，稍縱即逝。

他說，蔡政府缺乏遠見、活在自滿的結果是，昨天到貨的第二批40萬劑AZ疫苗，台灣累計共70萬劑疫苗，對照至少六成民眾接種兩劑疫苗，手中的抗疫武器僅2.5％，這件自滿的國王新衣，遇到變種病毒的測試，一夕化為烏有。

江啟臣提醒蔡政府，「驕傲自滿」往往帶來無法挽救的災難，「謙卑反省」或有可能將傷害降到最低；期盼蔡英文總統能檢討缺水、缺電、缺疫苗等問題，拿出領導人的高度與戰略，告訴人民何時能有穩定供應的水電與安全有效足夠的疫苗，帶領台灣回到正確的道路。

(中時 )