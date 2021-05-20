5月20日下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。

針對中國製新冠疫苗能否應對印度的變異毒株？及中國是否會因此調整疫苗的免疫規畫及疫苗研發生產的技術工藝等問題。中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，我想告訴公眾的是兩點。

第一，中國相關企業和研究機構對印度變異株也進行了一些研究，我們初步的研究結果顯示，我們現有的疫苗是可以應對印度變異株的，可以產生一定的保護作用。

第二，病毒在不斷的變異過程當中，它的變異還會加大，那麼一旦出現我們現有疫苗應付不了的變異株，中國的滅活疫苗是有很快捷的方法來應對的。只要在投料端加入新變異株的病毒，整個生產工藝不用做絲毫改變，我們的產品端針對變異病毒的新疫苗就出來了。所有的相關部門都在密切跟蹤，一旦到了這個時候，我們就會有新的疫苗投入使用來應對。

(旺報 )