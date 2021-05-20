【LIVE直播】新北今暴增157例 侯友宜親上火線說明

本土疫情攀升，新北市經發局今（20）日宣佈，新北市超商、量販店今起一律禁止內用，也禁止販賣未包裝的熟食；另新北市傳統市場跟夜市今起也一律改外帶或外送，禁止在店內用餐或飲食，即刻起公告今晚實施。

新北市經發局長何怡明表示，新北市已全面取消超商內用區，傳統市場跟夜市原本僅限定要採梅花座，今日起因應新冠疫情升溫，用餐規定再升級，包括超商、量販店今起一律禁止內用，也禁止販賣未包裝的熟食；傳統市場跟夜市也一律改外帶或外送，禁止在店內用餐或飲食，即刻起公告今晚實施。

(中時 )