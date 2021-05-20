5月18日，大陸國內生豬價格跌破一斤10元（人民幣，下同）的新低，在微博上引發熱議，19日生豬期貨主力合約收盤更報價每噸2萬3550元，跌幅達到4.77％，這也是生豬期貨從1月8日上市首日盤中達到每噸3萬680元高點以來，累計下跌達到每噸7130元

大型養殖企業相關負責人表示，這幾天已經開了多場座談會，有關部門已經在搜集行業意見。他說近一段生豬價格跌幅明顯加大，企業盈利空間大大減小，出欄生豬價格已經跌破成本線，特別是仔豬育肥壓力更大，擔心價格繼續跌下去會虧損加大。

根據券商中國引述中國生豬預警網分析師馮永輝認為，生豬價格已經跌到養殖戶可接受的底線，豬價繼續下跌阻力加大，整體下行空間有限。

值得注意的是，大陸國務院總理李克強5月19日主持召開國務院常務會議，部署做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行；確定優化公證服務的措施，更好便企惠民；通過《生豬屠宰管理條例（修訂草案）》。

(旺報 )