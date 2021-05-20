四寶媽咪白家綺曬彌月照，分享喜悅。（圖／取材自白家綺臉書）

37歲本土劇女神白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪，白家綺做完月子調養身體後，她接著也在本月初亮麗復出，白家綺已瘦了13公斤，身材恢復得極好，而天生麗質的白家綺不只神速瘦，她稍早曬出的彌月照中，白家綺的傲人雙峰更是撐爆低胸領，畫面超養眼。

白家綺今（20日）下午在網上曬女兒「小朵拉」的彌月照，白家綺和丈夫吳東諺都以一身白色穿搭入鏡，小倆口抱著女兒，畫面超溫馨，其中，白家綺的好身材更是吸睛，她的傲人雙峰撐爆低胸領，豐滿北半球呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，白家綺曬的彌月照也獲得網留言討論：「超溫馨的畫面」、「照片很美麗哦」、「小朵拉長得像爸爸」。

其實白家綺在上個月就曾在臉書曬出女兒的彌月照側照，同時，她也發文提到自己的「肚皮計畫」，白家綺幽默寫下：「親愛的小朵拉，馬麻（媽媽）跟妳說喔...妳真的是最後一胎了，以後不要叫我生弟弟或妹妹陪妳玩」，白家綺文末貼出許多哭笑不得的貼圖，白家綺發文還釣出吳東諺現身留言：「把拔也想跟她說一下」。

白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

白家綺這次懷第四胎共胖了15公斤，不過她月初出席活動首亮相時，白家綺就亮麗復出，豪鏟13公斤的白家綺瘦出瓜子臉、纖細小蠻腰，絕佳狀態更是狀態讓外界全看傻眼。

(中時新聞網)